أبرزها "استقالة اتحاد الكرة.. ونتيجة الثانوية العامة".. أبرز هاشتاجات المصريين هذا الأسبوع

على مدارالأيام الماضية ، تصدرت عدد من الأحداث الهامة داخل مصر التريند عبر موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، وشارك عدد من المواطنين بالتغريد في تلك الأحداث للتعبير عن أرائهم، وجاء أبرزها نتائج امتحانات الثانوية العامة، وفوز الجزائر على كوت ديفوار،وتأهله لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

الجزائر_كوت_ديفوارَ





تصدر هاشتاج" #الجزائر_كوت_ديفوارَ" موقع التواصل الأجتماعي" تويتر"، عقب تأهل المنتخب الجزائرى إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3 بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى 1 – 1 فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب "السويس الجديد"، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

#طارق_حامد_مش_للبيع





كما تصدر هاشتاج"#طارق_حامد_مش_للبيع"، تريند موقع التدوينات المصغر "تويتر"، بعدما أثير مؤخرًا حول رحيل طارق حامد، لاعب خط وسط نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتلقيه عدة عروض من كبار الأندية السعودية وأبرزها اتحاد جدة.





وألمح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إلى رفض رحيل اللاعب والانتقال لأى ناد آخر، مؤكدًا أن الزمالك يهدف للحفاظ على لاعبيه الدوليين خلال الموسم القادم.





وكتب عبر حسابه بـ "تويتر":"قوام الفريق الأساسي ليس للبيع ايًا كانت المغريات، الصفقة الأهم الموسم القادم هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين"، متابعاً:"أمر طبيعي تلقى عروضا لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف، ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".

رانيا يوسف وإسقاط الولاية للمراة السعودية





كما تصدرت الفنانة رانيا يوسف، لائحة الأكثر تداولاً بموقع التدوين الاجتماعي تويتر فى مصر والوطن العربي، بسبب تغريدتها عن دعمها لقرار إسقاط الولاية عن الفتاة السعودية بعد بلوغها الـ 18 من عمرها، بعد أن كتبت عبر صفحتها: "نعم لاسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة نعم لنجاح المرأة نعم لاستقلال المرأة".

وعقب تلك التدوينة، تعرضت يوسف لهجوم شرس من قبل مغردين سعوديين وعرب انتقدوا تدخلها فى الشأن السعودى، مؤكدين أنها تجاوزت نحو حقوق المرأة السعودية، ولاقت تغريداتها ردودًا من أكثر من 7 آلاف شخص، أغلبهم شن هجومًا لاذعًا على طريقة تصرفاتها .





وقد تصدّرت "رانيا" تويتر أيضا خلال هذا الأسبوع، بعد منحها لاعب الكرة الشهير إبراهيم سعيد "بلوك" بعدما داعبها على أحد الفيديوهات التي نشرتها أثناء استقبال كلبتها وقطتها لها فور دخولها المنزل.





ثانوية عامة





وجاء هاشتاج"ثانوية عامة" ضمن التريندات المتداولة عبر "تويتر"، حيث يتساءل أولياء الأمور والطلاب عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.





اعتذراكم غير مقبول





كما تصدر هاشتاج" #غير_مقبول" المركز الأول على الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة "تويتر" رفضا لإعلان شارك فيه لاعبو المنتخب لتقديم اعتذار للشعب المصري وهو ما قوبل برفض واسع من الجماهير.





وكانت شركة بيبسي قد أطلقت إعلانا يقدم فيه لاعبو المنتخب الوطني اعتذارا عن خروجهم من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا ، حيث ظهر في الإعلان أحمد المحمدي وتريزيجه ومحمود علاء واحمد حسن كوكا وبعض اللاعبين.





منتخب المتحرشين

كما تصدر هاشتاج “منتخب المتحرشين” تريند تويتر هذا الأسبوع، عقب ساعات من هزيمة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا، وخروج المنتخب من بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16.





الهاشتاج حمل الكثير من غضب الجماهير المصرية تجاه اللاعبين، عقب الأداء المتخاذل منهم على أرضهم ووسط جمهورهم.

استقالة اتحاد كرة القدم





وعقب هزيمة المنتخب المصري، تصدر هاشتاج استقالة "#اتحاد_الكرة" تريند تويتر، بسبب عضب المصريين من الهزيمة في البطولة الأفريقية، واستيائهم من الهزيمة والمستوى الهزيل الذي ظهر به المنتخب.



