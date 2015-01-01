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ميسي يدفع برشلونة للصفقة الأكبر بعد ضم جريزمان

الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:55 م
ميسي يدفع برشلونة للصفقة الأكبر بعد ضم جريزمان
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنيتني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يريد حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد نجاح البرسا في ضم الفرنسي أنطوان جريزمان.


وضم برشلونة الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، والبالغ 120 مليون يورو (135 مليون دولار).


ويأمل ميسي في أن يحسم فريقه صفقة نيمار سريعًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما نجج في ضم جريزمان مؤخرًا.


وكان التقارير الصحفية السابقة قد أشارت إلى أن ميسي طلب من بارتوميو رئيس البرسا ضرورة ضم جريزمان ونيمار سويًا إلى صفوف الفريق الكتالوني.
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