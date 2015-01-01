ميسي يدفع برشلونة للصفقة الأكبر بعد ضم جريزمان

وضم برشلونة الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، والبالغ 120 مليون يورو (135 مليون دولار).

ويأمل ميسي في أن يحسم فريقه صفقة نيمار سريعًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما نجج في ضم جريزمان مؤخرًا.