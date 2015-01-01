تحت رعاية "التضامن".. القوافل الطبية تصل إلى المنوفية (صور)

أطلقت وزارة التضامن الإجتماعى اليوم الجمعة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية، القافلة الطبية لحملة "أولادنا فى عينينا"، وذلك للكشف عن الأنيميا وأمراض العيون والسكر وتقديم العلاج المطلوب مجاناً بعدد من دور الأيتام ودور المسنين بمحافظة المنوفية.





وذكرت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن محافظة المنوفية هى المحطة السابعة للقافلة الطبية بعد الفيوم وبورسعيد وبني سويف والغربية والإسماعيلية والدقهلية وستتوالي أعمالها دورياً لتصل إلى كافة محافظات الجمهورية.





وأوضحت الألفى، أن ذلك يأتي وفقاً للبروتوكول الموقع بين الوزارة و مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة أوركيديا للصناعات الدوائية من أجل تقديم الرعاية الصحية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً لتحسين جودة الحياة.





وأضافت الألفى، أن القافلة الطبية وفقأ للبروتوكول الموقع تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية مجانا ً فى مجالات العيون والسكرى والأنيميا، وتضم 7 أطباء من مستشفى دار العيون وفنى نظارات وأطباء من مستشفى أبو الريش، بالإضافة إلى طقم متخصص من معمل مصر.





وقالت الألفى، إن القوافل الطبية تأتى فى إطار مبادرة حياة كريمة ويستفيد من أعمالها بمحافظة المنوفية 15 من الأطفال الأيتام من مؤسسة الأحداث بقويسنا و63 من المسنين من مؤسسة العجزة بمنوف ويتم الكشف الطبى بمقر مؤسسة تربية البنات بشبين الكوم.

ولفتت الألفى أن الكشف الطبي للقافلة السابقة بالدقهلية قد استفاد منه 393 وقد بلغ إجمالى عدد الحالات المصابة بالأنيميا 150 حالة وتم صرف عدد 300 من أدوية الأنيميا، كما تم عمل تحويل لعمليات جراحية لعدد 7 حالات وإجراء 85 نظارة طبية، كما تم صرف 345 قطرات للعين.