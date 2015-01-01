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بلومبيرج: النظام القطري يخفض أسعار الكحول قبل كأس العالم 2022

الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:46 م
بلومبيرج: النظام القطري يخفض أسعار الكحول قبل كأس العالم 2022
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وكالات
 
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كشفت وكالة ” بلومبيرج ” الأمريكية، أن النظام القطري أقدم على تخفيض أسعار الجعة (البيرة) بنسبة 30%، لاسترضاء مشجعي كرة القدم قبل كأس العالم 2022.

وأكدت الوكالة، أن هذا القرار يأتي بعد ارتفاع أسعار الكحول على خلفية فرض الدوحة ” ضريبة الخطيئة ” على المشروبات الكحولية.

وأوضحت أن بيع الكحول في قطر يقتصر على الأجانب غير المسلمين، أما المقيمون فيحتاجون إلى إذن من صاحب العمل لدخول المتجر، الذي يبيع الخمور ولحم الخنزير.

كانت قطر قد اتخذت في ديسمبر الماضي قرارا برفع الضرائب بداية من يناير الجاري 2019 على المشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة والتبغ بنسبة 100% وعلى المشروبات السكرية بنسبة 50%.
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