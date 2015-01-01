كوفاسيتش يكشف عن السبب وراء توقيعه لـ تشيلسي

تحدث النجم الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، عن السبب وراء بقاءه بصفقة إنتقال دائم مع البلوز، مؤكدًا أن هذا يعني له الكثير، وأن النادي أراده وهو أراد البقاء هنا منذ يومه الأول.

وقال كوفاسيتش في تصريحات صحفية: "لدي علاقة جيدة بالنادي وأنا سعيد بالبقاء هنا، لدي علاقة جيدة مع الجماهير، قدمنا بعض المباريات الجيدة وأحيانًا سيئة، ولكنني أعتقد بأننا أنهينا الموسم بطريقة جيدة".





وأضاف عن موسمه الأول: "كان صعبًا ولكنني قدمت أداء جيد، كان بإمكاني تقديم أداء أفضل ولكننا حققنا لقب وأنهينا الموسم بالمركز الثالث، كان من المهم أن نحظى بإجازة بعد موسم متقلب، الآن نحن جاهزون للعمل وتقديم موسم عظيم، أنا أستمتع بفترة التحضيرات ولكنها شاقة بلا شك".





وواصل:"المدرب أخبرنا عن مدى أهمية العمل والتحضير لموسم طويل وصعب، هذه أهم فترة في العام، لأنك تعمل شهر لتحضر لموسم كامل، ستكون لدينا مباريات كبيرة، لدينا نهائي سوبر أوروبي ونريد تحقيقه، لذا علينا أن نستعد".





وتابع عن العمل مع المدرب فرانك لامبارد: "أنا أتطلع لذلك كثيرًا، هو كان لاعبًا رائعًا وأظهر الموسم الماضي بأنه مدربًا جيدًا أيضًا، أتطلع لأتعلم منه كيفية تسجيل الأهداف لأنني لم أسجل الموسم الماضي، أنا لست من نوعية لامبارد كلاعب، فهو كان يملك إمكانيات عظيمة وخاصةً في تسجيل الأهداف".





وأكمل: "لامبارد كان لاعب خط وسط مقاتل ومجتهد وأنا أريد أتحسن بهذه الجوانب، أريد أن أقاتل أكثر على الملعب وأسجل الأهداف، أريد أن أتعلم منه".



