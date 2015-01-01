النتيجة هتظهر الأحد في مؤتمر صحفي | نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة | نتيجة 3 ثانوي
الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:49 م
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية"، رابط نتيجة الثانوية العامة للاستعلام عن النتيجة والحصول عليها بسهولة، وذلك في إطار الخدمات المقدمة لطلاب الصف الثالث الثانوية (الثانوية العامة)، وذلك بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 غدًا السبت، على أن تعلن يوم الأحد إلكترونيًا وفى المدارس، ويمكنك الآن معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع، وسيتم الإعلان عن نتيجه الثانويه العامه 2019 برقم الجلوس خلال مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم.
ينتظر طلاب وطالبات وأيضًأ أولياء الأمور في حالة من الخوف والرعب نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، يمكنك الآن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع نتيجتك، وسنعرض لحضراتكم اليوم نتيجه الثانويه العامه موقع وزاره التربيه والتعليم 2019 لجميع الأقسام العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي و نتيجة الصف الثالت الثانوي، ومن المقرر أن تظهر في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده وزاره التربية والتعليم غدًا.
طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس
يمكن الآن لجميع الطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فقط من خلال بوابة الثانوية العامة وعبر موقع نتيجتك، وللاستعلام عن نتيجه الثانويه العامه ومعرفة النتيجة اتبعوا هذه الخطوات البسيطة التي تُسهل عليكم الكثير من الوقت والجهد:-
1- ادخل على رابط بوابة الثانوية العامة 2019 (اضغط هنا).
- تحديد الشعبة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي).
- كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص له.
- اضغط على كلمة بحث والانتظار لبعض ثواني معدودة وستظهر النتيجة على الفور بالدرجات.
|نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم
|نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
توقعات تنسيق الثانوية العامة
من المتوقع أن لا يكون هناك اختلافات كبيرة في التنسيق مقارنة بالعام الماضي، إلا في بعض الكليات والمعاهد التي يوجد عليها منافسة كبيرة يمكن لحضراتكم الاطلاع على تنسيق الثانوية العامة للعام الماضي لمعرفة الدرجات التي يحتاجها الطلاب لدخول الكليات المتاحة.
نتيجة الثانوية العامة
حيث انطلقت امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بداية شهر يونيو الماضي، أدي خلالها جميع طلاب الثانوي العام لجميع الأأقسام (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) جميع الامتحانات، وبدأت أعمال تصحيح نتيجة ثالثة ثانوي بالتزامن مع بداية الامتحانات الدور الأول لسرعة إعلان نتيجه الثانويه العامه، ليتمكن الطلاب الناجحين من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.
وأكد الدكتور خالد عبد الحكيم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب عام امتحان الثانوية العامة، أن هناك جهداً غير عادي قامت به لجان النظام والمراقبه في تسليم وتسلم أوراق الامتحانات، مضيفاً إلي أن غلاف الورقة الإمتحانية عليها كود الطالب، وكذلك موجود بكل صفحة بالكراسه، لافتة الي أن الإتهام بتغيير البوكليت للطالب واستبداله بأوراق بيضاء غير صحيح.
وصرح عبد الحكم بأن التصحيح تم إنتهاؤه فعلياً في جميع المواد الدراسية التي إنتهى الطلاب من إمتحاناتها، والتي يصل عددها لـ 19 مادة.
وأضاف إلى أن الوزارة سوف تعلن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية في صباح يوم الأحد الموافق 14 يوليو، حيث كان الطلاب قد انهوا الإمتحانات الخاصة بالثانوية العامة في يوم 3 يوليو الماضي، وهم الآن في انتظار الإعلان عن النتيجة للاطمئنان على درجاتهم.
رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب شعبة علمي العلوم حققوا أعلى النتائج بين طلاب الثانوية العامة، تلاهم طلاب شعبة الرياضيات، ثم الشعبة الأدبية، إليك لينك نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس.
ويذكر أن امتحانات الثانوية العامة، انتهت يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الماضي، كما خاض نحو 696 ألف طالب وطالبة بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية، تابع معنا كل مستجدات نتيجة الثانوية العامة 2019.
حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2019 قبل اعتمادها
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع ما تردد من أنباء حول تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميًا، تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن كنترول الثانوية العامة مُؤمَّن بالكامل ولا يستطيع أحد اختراقه، وأنه في حالة اعتماد النتيجة سيتم إعلانها رسميًا عبر موقع الوزارة.
وأوضحت الوزارة، أن العمل داخل كنترول الثانوية العامة يتم وفق خطة عمل صارمة، وتمر بمراحل متعددة، من تصحيح ومراجعة، مُوضحةً أن اختيار مسئولى الكنترول يتم بعناية وتحريات من قبِل الجهات المختصة، مشددةً على أن كنترول الثانوية العامة مؤمن بالكامل، حيث أن كل جزء فى الكنترول يحظى بطابع السرية الكاملة ولا يستطيع أحد الوصول إليه، كما أنه يتم منع اصطحاب التليفون المحمول بداخل حجرات الرصد و حجرات الحاسب الآلى داخل كل كنترول.
أول تعليق من "الوزراء" على شائعة تسريب نتيجة الثانوية قبل اعتمادها
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسمياً من قبِل الوزارة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر أي أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
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