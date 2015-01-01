النتيجة هتظهر الأحد في مؤتمر صحفي | نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة | نتيجة 3 ثانوي

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية"، رابط نتيجة الثانوية العامة للاستعلام عن النتيجة والحصول عليها بسهولة، وذلك في إطار الخدمات المقدمة لطلاب الصف الثالث الثانوية (الثانوية العامة)، وذلك بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 غدًا السبت، على أن تعلن يوم الأحد إلكترونيًا وفى المدارس، ويمكنك الآن معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع، وسيتم الإعلان عن نتيجه الثانويه العامه 2019 برقم الجلوس خلال مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم.

- اضغط على كلمة بحث والانتظار لبعض ثواني معدودة وستظهر النتيجة على الفور بالدرجات.

، وللاستعلام عن نتيجه الثانويه العامه ومعرفة النتيجة اتبعوا هذه الخطوات البسيطة التي تُسهل عليكم الكثير من الوقت والجهد:-

نتيجة الثانوية العامة

حيث انطلقت امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بداية شهر يونيو الماضي، أدي خلالها جميع طلاب الثانوي العام لجميع الأأقسام (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) جميع الامتحانات، وبدأت أعمال تصحيح نتيجة ثالثة ثانوي بالتزامن مع بداية الامتحانات الدور الأول لسرعة إعلان نتيجه الثانويه العامه، ليتمكن الطلاب الناجحين من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.





وأكد الدكتور خالد عبد الحكيم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب عام امتحان الثانوية العامة، أن هناك جهداً غير عادي قامت به لجان النظام والمراقبه في تسليم وتسلم أوراق الامتحانات، مضيفاً إلي أن غلاف الورقة الإمتحانية عليها كود الطالب، وكذلك موجود بكل صفحة بالكراسه، لافتة الي أن الإتهام بتغيير البوكليت للطالب واستبداله بأوراق بيضاء غير صحيح.





وصرح عبد الحكم بأن التصحيح تم إنتهاؤه فعلياً في جميع المواد الدراسية التي إنتهى الطلاب من إمتحاناتها، والتي يصل عددها لـ 19 مادة.

وأضاف إلى أن الوزارة سوف تعلن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية في صباح يوم الأحد الموافق 14 يوليو، حيث كان الطلاب قد انهوا الإمتحانات الخاصة بالثانوية العامة في يوم 3 يوليو الماضي، وهم الآن في انتظار الإعلان عن النتيجة للاطمئنان على درجاتهم.

