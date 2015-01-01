قاسم باشا يطلب 15 مليون يورو لرحيل تريزيجيه





أكد حسن حلمي أوكشوز نائب رئيس نادي قاسم باشا التركي، أنه لن يتم السماح للنجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" جناح الفريق التركي بالرحيل عن الفريق بمقابل مادي يقل عن 15 مليون يورو.





ويتصارع العديد من الأندية الأوروبية على ضم تريزيجيه، بعد تألقه بشكل ملفت خلال الموسمين الأخيرين، كما ظهر اللاعب بشكل طيب خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية الحالية.





وذكرت صحيفة "الصباح" التركية تصريحات لنائب رئيس قاسم باشا، قائلا:"أستون فيلا ونادي إنجليزي آخر أرسلا عرضين رسميين للتعاقد مع تريزيجيه، أحدهما عرض 5 ملايين يورو، والآخر عرض 7.5 مليون، لكننا لن نقبل بمناقشة أي عرض يقل عن 15 مليون يورو."





وتابع: " على تريزيجيه أن يرحل مقابل 15 مليون يورو، أو يستمر في صفوف الفريق، أعتقد أنه إذا استمر وأدى بشكل مميز حتى فترة الانتقالات الشتوية، بإمكانه أن يرحل مقابل 15 مليون يورو."