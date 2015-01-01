"ينتج بسبب الهرمونات الذكورية والالتهاب البكتيري".. كل ما تود معرفته عن حب الشباب

يعد حب الشباب من المشكلات الجلدية الشائعة التي يعاني منها الشباب في فترات مختلفة من حياتهم، وهو مرض جلدي ينتج عن تغييرات في المسامات الجلدية والغدد الدهنية المصاحبة لها.

وتختلف أنواع حب الشباب بإختلاف نوع البشرة، وفي كثير من الأوقات، يترك وراءه الحفر والندوب التي تستغرق وقتا طويلا لعلاجها مما يترك آثارا نفسية سيئة لدى المصاب.

الهرومونات والالتهاب البكتيري

يمكن تعريف حب الشباب بأنه حالة طبية تتسبب في حدوثها عدة عوامل مثل الهرمونات والالتهاب البكتيرى وخلايا الجلد الميتة وانسداد المسام وضعف مناعة الجلد، وهناك أيضا عوامل مضاعفة لها كقلة النوم والتوتر والقلق والخيارات الغذائية غير الصحية.

أما الهرمونات الرئيسة التى تنبه الغدد الدهنية فتسمى أندروجينات؛ وهى هرمونات تنتجها الخصيتان فى الذكور، والمبيضان والغدتان الجار كلوية فى الإناث.

أسباب ظهور حب الشباب

وهناك العديد من العوامل التي تساهم في ظهور حب الشباب، ومنها النظام الغذائي الذي يلعب دورا رئيسيا في ذلك، وفق ما ذكر موقع "هيلث لاين" المتخصص بالأخبار الطبية، وأشار الموقع إلى عدد من الأغذية التي تؤدي إلى ظهور "حب الشباب" بناء على أبحاث ودراسات طبية عديدة.

الحبوب الكاملة والسكريات

يميل الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب إلى استهلاك المزيد من الكربوهيدرات المكررة، التي تعتبر بصفة عامة سيئة على الصحة.

ووجدت أبحاث أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة (الحبوب الكاملة والسكريات) تؤثر على نسبة السكر في الدم ومستويات الإنسولين.

منتجات الألبان

وتوصلت العديد من الدراسات إلى وجود صلة بين منتجات الحليب وظهور حب الشباب لدى المراهقين، حيث وجدت أن الذين يشربون الحليب أو يتناولون الآيس كريم بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب بأربعة أضعاف مقارنة بغيرهم ممن يتناولون تلك الأغذية بوتيرة أقل.

الوجبات السريعة

كما يرتبط حب الشباب بالنظام الغذائي الغني بالسعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات المكررة، حيث أن البرغر والبطاطا المقلية والصودا واللبن تزيد من خطر ظهور حب الشباب بشكل كبير.

فترة الطمث لدى النساء

ويحدث الالتهاب فى بعض حالات حب الشباب، الذى لا يعتبر مرضاً معديا وهناك بعض العوامل الفسيولوجية التى تزيد حالاته، فعلى سبيل المثال لوحظ ظهور مفاجئ لحب الشباب قبل موعد الدورة الشهرية (الطمث) لدى المرأة مباشرة، كما قد تساعد أشعة الشمس على تكوّن الحبوب وأكثر أنواع حب الشباب انتشاراً هو حب الشباب المرتبط بمرحلة البلوغ.

طرق علاج حب الشباب

أجمع الأطباء على أن حب الشباب سواء كان بقع قليلة أو حالة مرضية شديدة فهو قابل للعلاج، بشرط اتباع نصيحة ذوى الخبرة، مع الاستخدام السليم للأدوية سواء تلك التي توضع على الجلد أو التي تؤخذ عن طريق الفم مع استشارة طبيب الأمراض الجلدية، لتحديد نوعية حب الشباب وأفضل طرق العلاج.