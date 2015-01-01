أعمال سحرية وأكفان خلال حملة شبابية لتطهير مقابر أجهزة الكوبري بطوخ (صور)

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عثر عدد من شباب قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ، اليوم الجمعة، علي طلاسم وأعمال سحر وإحجبه بالأسماء خلال حملة تطهير لمقابر القرية من أعمال السحر والشعوذة، حيث وجد الشباب أكفان وأوراق مكتوب فيها أسماء وصور لبعض الأهالي الغرض منها تحقيق الطلاق والتفرقة بين الأهالي والمرض والكسل والجنون.





وأكد المشاركون في الحملة من خلال عدة تدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن هذة الأعمال السحرية داخل المقابر تعد انتهاكا لحرمة الموتى وحرام شرعا، داعين الله أن يحفظ أهلهم وينتقم من كل من يقوم بهذا الأعمال، مطالبين الأهالي أصحاب عيون المقابر المفتوحة والقديمة بغلقها منعا لاستغلالها في أعمال الشر.





وطالب المشاركون بتنظيم لجان شعبية بالتنسيق مع الشرطة لضبط الدخلاء والمواطنين الذي يقومون بدخول المقابر لعمل أعمال السحر والشعوذة.





وأعلن شباب القرية استكمال المبادرة على عدة مراحل حتى يتم تطهير المقابر بالكامل من تلك الأعمال والقضاء عليها وحلها حفاظا على أصحابها.



