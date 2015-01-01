بعد بتر العضو الذكري لطفله.. والد ضحية الختان بالقليوبية: "قالولي تعالي خد بنتك"

كشف أشرف حلمي، والد الطفل محمد ضحية عملية الختان بالقليوبية، تفاصيل بتر العضو الذكري لطفله جراء عملية ختان أجرتها ممرضة.





وقال "حلمي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه توجه لتطعيم طفله في مركز الصحة، ولكنه فوجىء بأنهم أخذوا الطفل إلى غرفة، وأخبروه أنهم سيجروا له عملية الختان، مضيفًا: "قالولي خلي الفرحة فرحتين".





وأضاف أنه وجد سيدة ترتدي بالطو أبيض بالغرفة وهى من أجرت له العملية، لافتا إلى أنها وضعت شريط طبي عريض على مكان الجرح، متابعا: "قولتلها ده صغير، ومش هيستحمل الرباط ده، قالتلي ده شغلي يا أستاذ، مالكش فيه".





وأشار أنهم لاحظوا أن مكان الجرح ساء وضعه، وتوجهوا لعدة أطباء، وحرر محضر بالواقعة، إلى أن ذهب إلى معهد ناصر، والأطباء هناك قرروا أن يدخل الطفل غرفة عمليات في أسرع وقت.





وتابع، "ابني دخل غرفة العمليات لمدة ساعتين، والدكتور قالي تعالي خد بنتك، قولتله معنديش بنت ده ولد.. قالي لا تعالى خد بنتك، ولقيت مفيش عضو ذكري".



