أرسنال يحصن لاكازيت وأوباميانج بعقد جديد
الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:26 م
عمر عبدالعزيز
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يسعى نادي أرسنال الإنجليزي، للحفاظ على نجمه المتألقين، الفرنسي ألكسندر لاكازيت، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، خلال الميركاتو الصيفي الحالي وقبل بداية الموسم الجديد.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن سبورت: البريطانية، فإن ارسنال سيمنح عقود جديده محسنه للثنائي لاكازيت واوباميانج، مع منحهم زيادة جديدة في رواتبهم.
ومن المقرر أن تصل تلك الزيادة في رواتبهم الى 250 ألف باوند إسبوعيا، من اجل الحفاظ عليهم، وسوف تقدم العروض بعد عودة الفريق من المعسكر التحضيري.
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