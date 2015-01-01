أرسنال يحصن لاكازيت وأوباميانج بعقد جديد

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي، للحفاظ على نجمه المتألقين، الفرنسي ألكسندر لاكازيت، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، خلال الميركاتو الصيفي الحالي وقبل بداية الموسم الجديد.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن سبورت: البريطانية، فإن ارسنال سيمنح عقود جديده محسنه للثنائي لاكازيت واوباميانج، مع منحهم زيادة جديدة في رواتبهم. وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن سبورت: البريطانية، فإن ارسنال سيمنح عقود جديده محسنه للثنائي لاكازيت واوباميانج، مع منحهم زيادة جديدة في رواتبهم.



