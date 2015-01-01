الفرصة الأخيرة لنجم ريال مدريد مع زيدان

يقاتل ماريانو دياز نجم فريق ريال مدريد الإسباني للحصول على فرصته داخل الميرنجي بالفترة الحالية قبل بدء الموسم الجديد.





وذكر موقع ديفنسا سنترال الموالي لفريق ريال مدريد الإسباني أنه على ما يبدو أن واجهة زيدان كاملة مع كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش وفينيسيوس جونيور ورودريجو (يمكنهم اللعب 9 أو مهاجم وهمي) وهكذا فإن ماريانو ، بعد موسم منذ عودته من ليون ، يبدو أنه لا مكان له في الفريق في تلك المنطقة من الملعب.









يملك ماريانو العديد من العروض على الطاولة لكنه قرر عدم مغادرة الفريق ، يريد ماريانو القتال للحصول على مركز في التشكيلة ولا يريد مغادرة برنابيو على الرغم من العروض التي جاءت من روما وميلان.









بالإضافة إلى ذلك ، في الأيام الأخيرة ، كان ريال بيتيس مهتمًا بالتعاقد معه ، من الواضح أن نية ريال مدريد هي بيعه لمواصلة تجهيز المال والاستعداد للتعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد ، رغم أن وصول لاعب آخر أمر غير مستبعد.



