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ضبط أسلحة وذخائر قطرية الصنع في وكر إرهابي بعدن اليمنية (فيديو)

الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:27 م
ضبط أسلحة وذخائر قطرية الصنع في وكر إرهابي بعدن اليمنية (فيديو)
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وكالات
 
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تمكنت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لأمن عدن، فجر أمس، من ضبط أحزمة ناسفة وأسلحة متنوعة وذخائر قطرية الصنع خلال مداهمة أحد الأوكار الإرهابية المشتبه بها في مديرية المعلا .


وعقب رصد تحركات مريبة لعناصر غير معروفة تقوم باعمال نقل وتخزين في المنزل في أوقات متاخرة من الليل، داهمت فجر الخميس، المنزل الذي تستخدمة العناصر الارهابية مخزنا لها، وعثر فيه على أحزمة ناسفة واسلحة وذخائر قطرية الصنع.


وتعد الأسلحة المضبوطة دليلا دامغاً على تلقي الجماعات الارهابية دعما من دولة قطر لتنفيذ مخططاتهم لزعزعة الامن والاستقرار في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

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