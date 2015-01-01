بكري: المحاولة الإنقلابية الفاشلة في السودان مؤشر خطير
الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:29 م
داليا الحسين
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انتقد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الوضع السياسي السوداني، والمحاولة الانقلابية الفاشلة من قبل ضباط المخابرات والأمن في السودان ضد المجلس الانتقالي السوداني، مشيرا إلى أن هذ الأمر مؤشر خطير.
وتساءل "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد: "من المستفيد بالإطاحة بالمجلس الانتقالي السوداني ونسف الاتفاق مع المعارضة؟".
وقال إن مصلحة السودان من مصلحة مصر، حيث تربط الدولتان علاقة تاريخية واستراتيجية، مؤكدا أن مصر لم تتدخل في شئون السودان، بل كانت على الحياد، وتدعم ثوابت الأمن القومي للسودان، ولم تتدخل في لعبة المزايدات، كما أنها لم تكن طرفا في كل ما حدث خلال الفترة الماضية.
وطالب عضو مجلس النواب القوى الفاعلة في السودان بالتوافق السريع، حتى لا يعود البلد الشقيق إلى الخلف.
وتساءل "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد: "من المستفيد بالإطاحة بالمجلس الانتقالي السوداني ونسف الاتفاق مع المعارضة؟".
وقال إن مصلحة السودان من مصلحة مصر، حيث تربط الدولتان علاقة تاريخية واستراتيجية، مؤكدا أن مصر لم تتدخل في شئون السودان، بل كانت على الحياد، وتدعم ثوابت الأمن القومي للسودان، ولم تتدخل في لعبة المزايدات، كما أنها لم تكن طرفا في كل ما حدث خلال الفترة الماضية.
وطالب عضو مجلس النواب القوى الفاعلة في السودان بالتوافق السريع، حتى لا يعود البلد الشقيق إلى الخلف.
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