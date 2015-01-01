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مايلي سايرس تزين غلاف مجلة ELLE في عدد يوليو

الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:28 م
مايلي سايرس تزين غلاف مجلة ELLE في عدد يوليو
سايرس تزين
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أحمد جمال أحمد
 
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زينت النجمة الشابة المثيرة للجدل مايلي سايرس غلاف مجلة ELLE في عددها الجديد الصادر لشهر يوليو الجاري، وأجرت جلسة تصوير ظهرت خلالها بأكثر من إطلالة.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من جلسة التصوير التي أجرتها مايلي بعدسة المصورة "ماريو سارنتي"، ونقلت الصحيفة جانبا من حوار مايلي مع المجلة.


ووفقا للصحيفة البريطانية فإن مايلي قد اعترفت أنها حتى بعد زواجها من ليام هيمسورث، مازالت تنجذب جنسيا للسيدات، ورغم ذلك فهي تحرص على أن لا تكون زوجة نمطية في تعاملها مع زوجها الذي استمر على علاقة غير رسمية بها قبل الزواج لمدة عشر سنوات.

مايلي سايرس تزين غلاف مجلة ELLE في عدد يوليو
مايلي سايرس تزين غلاف مجلة ELLE في عدد يوليو
مايلي سايرس تزين غلاف مجلة ELLE في عدد يوليو
مايلي سايرس تزين غلاف مجلة ELLE في عدد يوليو
مايلي سايرس تزين غلاف مجلة ELLE في عدد يوليو
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