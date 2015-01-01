أيمن حفني يقود الزمالك للفوز على أمونيا القبرصي بهدف في ختام مبارياته الودية

انتهت مباراة الزمالك وأمونيا القبرصي، بفوز الأبيض بهدف دون رد سجله أيمن حفني في الدقيقة الـ 80 من الشوط الثاني، في رابع اللقاءات الودية والأخيرة للفريق بمعسكر الاعداد الخارجي، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام.

واستطاع الزمالك تقديم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا وتحقيق الفوز الثاني له، في ختام معسكر الإعداد الخارجي حيث تعود بعثة الفريق الى القاهرة غد السبت.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول، نشاط ومحاولات مكثفة من جانب لاعبي الزمالك للتسجيل المبكر، وسدد يوسف أوباما كرة مميزة، من عرضيه بهاء مجدى ضربة ركنيه تصدي لها حارس فريق أمونيا القبرصي.

وأطلق محمود عبد العزيز قذيفة مرت بجوار القائم من تمريره متقنة محمد ابراهيم، ووصل لاعبو الزمالك الضغط المكثف على فريق أمونيا القبرصي ونجح الثنائي حازم أمام، وأحمد مدبولي في تشكيل جبهة خطيرة بالناحية اليمنى، كما شكل بهاء مجدي ومحمد إبراهيم خطورة من الناحية اليسرى.

وأعتمد الزمالك على اختراقات يوسف أوباما من العمق، لتشكيل خطورة على مرمي أمونيا القبرصي، وظهر الانسجام والتفاهم الكبير بين ثنائي خط الوسط محمود عبد العزيز ومحمد حسن.

وأهدر عمر السعيد، فرصة محققه من عرضية لحازم أمام يلعبها بالرأس بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني وفى بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني باللاعب احمد سيد زيزو بدلا من أحمد مدبولي لزيادة الفعالية الهجومية على مرمي أمونيا القبرصي، وكثف الزمالك من ضغطه خلال الشوط الثاني عن طريق الاجناب، بالاعتماد على محمد ابراهيم في الجبهة اليسرى، وأحمد سيد زيزو بالجبهة اليمنى.

وسدد عمر السعيد قذيفة علت العارضة ، بعد سلسلة من التمريرات المتقنة بين لاعبي الفريق.

وتعامل محمود عبد العزيز، مع كرة عرضية بضربة رأس لكنها مرت فوق العارضة، وأطلق محمود عبد العزيز قذيفة صاروخية بعد تمريرة متقنة من أحمد سيد زيزو نجح حارس أمونيا القبرصي في التصدي لها ببراعة.

ودفع الجهاز الفني في الدقيقة الـ75 بالثنائي حمدي النقاز وعبد الله جمعه، بدلا من حازم إمام وبهاء مجدي، كما شارك أيمن حفني بدلا من محمد إبراهيم، ومحمد عنتر بدلا من يوسف أوباما.

ونجح أيمن حفني، بعد نزوله بدقائق قليلة، في تسجيل هدف الزمالك في الدقيقة ال 80، من مهاره فردية رائعة بعدما رواغ أكثر من لاعب وسدد ارضية على يمين الحارس.

وشارك مصطفي فتحي بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات بدلا من محمد حسن، وقام مصطفي فتحي ، بعد مشاركته بتقديم فاصل من المراوغات للاعبي أمونيا القبرصي وتسديد كرة يتصدى لها الحارس.

وخاض الزمالك خلال معسكره في قبرص 4 مباريات ودية، الاولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 – 3، والثانية امام أنورثوسيس فاماغوستا وانتهت بالتعادل 3 – 3، والثالثة امام دوكسا وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر، والرابعة أمام أمونيا وانتهت بالفوز بهدف أيمن حفني.