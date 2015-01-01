أرقام مميزة لـ جريزمان مع المنتخب الفرنسي
الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:22 م
عمر عبدالعزيز
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن إتمام التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، بعدما قام بدفع الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.
وخلال مسيرة أنطوان جريزمان خلال مسيرته الكروية مع المُنتخب الفرنسي، كانت أرقامه على النحو التالي :
لعب لـ المُنتخب الفرنسي U19 / U20 / U21
لعب اول مباراة رسمية مع المُنتخب الاول في مارس 2014
لعب 5089 دقيقة خلال 72 مُباراة
سجل 29 هدفاً و صنع 17 هدفاً
تحصل على 4 بطاقات صفراء
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