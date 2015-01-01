أرقام مميزة لـ جريزمان مع المنتخب الفرنسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن إتمام التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، بعدما قام بدفع الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.





وخلال مسيرة أنطوان جريزمان خلال مسيرته الكروية مع المُنتخب الفرنسي، كانت أرقامه على النحو التالي :





لعب لـ المُنتخب الفرنسي U19 / U20 / U21

لعب اول مباراة رسمية مع المُنتخب الاول في مارس 2014

لعب 5089 دقيقة خلال 72 مُباراة

سجل 29 هدفاً و صنع 17 هدفاً