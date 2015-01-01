صاحب فيديو "مغربي تائه" يكشف ردود أفعال المصريين بعد معرفتهم بأنه "تمثيل"

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قال علاء الصنوبري، صاحب فيديو "مغربي تائه في مصر"، إنه جاء لمصر للقيام بعمله في تغطية مباريات بطولة الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى تصوير حلقه من برنامجه وكانت عن صفات الشعب المصري.



وأشار "الصنوبري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الشعب المصري كريم مثل شعب المغرب، ويتسمون بالجدعنة، موضحًا أن هناك حالتين فقط هم من رفضوا مساعدته.



وأضاف أن عدد من الحالات التي صور معها صدمت بعد معرفتهم أنه صحفي، ويصور فيديو اجتماعي، ولكنهن تقبلوا الأمر في النهاية، ووافقوا على عرض الفيديو.

