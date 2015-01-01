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"بكري" مشيدا بجهود الرقابة الإدارية: "مفيش حد كبير على الأجهزة الرقابية"

الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:29 م
بكري مشيدا بجهود الرقابة الإدارية: مفيش حد كبير على الأجهزة الرقابية
بكري
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داليا الحسين
 
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أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بدور هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة لمكافحة الفساد، حيث قال: "مفيش حد كبير على الأجهزة الرقابية.. وهو ما يبعث الأمل في النفوس".

وقال "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، مساء الجمعة إن الرقابة الإدارية وكل أجهزة الرقابة تقوم بمجهودات جبارة لضبط الفاسدين وتقديمهم للعدالة دون ضجة إعلامية، لافتًا إلى أن كافة القضايا التي تم ضبطها يتخذ فيها قرار.

وأكد أن تلك الخطوات كانت بناء علي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بعثت أملا جديدا داخل نفوس المصريين، لافتا إلى أن اللواء شريف سيف رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتابع بدقة كل تفاصيل قضايا الفساد التي ترصدها الرقابة.
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