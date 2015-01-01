موعد عودة زيدان لمعسكر ريال مدريد

غادر الفرنسي زين الدين زيدان معسكر فريق ريال مدريد في كندا وعاد بشكل مفاجئ إلى إسبانيا دون الكشف عن تفاصيل جديدة.





ووفقاً لصحيفة أس الإسبانية ، سوف يتغيب زيدان عن جلسات التدريب في مونتريال لأسباب شخصية وعائلية مهمة ، حتى عودته ، سيقود جلسات العمل المدرب الثاني ، ديفيد بيتوني.









وأكدت مصادر داخل ريال مدريد أن زيدان سيعود في فترة وجيزة إلى معسكر الفريق وسيكون متواجد على الأرجح قبل أول مُباراة تحضيرية للفريق ضد بايرن ميونيخ في الكأس الدولية للأبطال التي ستقام في الساعات الأولى من يوم الأحد 21 يوليو.









رحيل زيدان المفاجئ من كندا سيمنعه من الاجتماع مع فلورنتينو بيريز وخوسي أنخيل سانشيز في كندا يوم الأحد.









ويُطالب ريال مدريد بالإحترام والسرية تجاه زيدان ، كما فعلت الصُحف الإسبانية بقضية لويس إنريكي.



