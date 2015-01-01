مهاجم أتلتيكو مدريد الجديد: سيميوني من أفضل المدربين في العالم

أكد الصربي إيفان شابونييتش، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الجديد على أن سيميوني مدرب الروخي بلانكوس من أفضل المدربين في العالم.









وقال شابونييتش في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: انطباعاتي الأولى رائعة، سيميوني واحد من أفضل المدربين في العالم.









وأضاف: الطاقم الفني رحب بي هنا بشكل جيد، كان حلمي اللعب في الدوري الإسباني، إنه لشرف لي أن أكون قادرًا على العمل مع مثل هؤولاء اللاعبين الجيدين.









وتابع اللاعب صاحب الـ21 عامًا: سوف أقدم كل ما لدي للفريق من أجل محاولة مساعدته، لقد جئت للقتال والعمل وإظهار قدراتي، سنرى ما سيحدث في نهاية فترة الإعداد.



