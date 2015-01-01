تشافي هيرنانديز يكشف عن رأيه في عودة نيمار إلى برشلونة
الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:13 م
عمر عبدالعزيز
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أكد تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة الإسباني السابق ومدرب السد القطري الحالي، إنه سيكون أمرا مذهلا أن يعود النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا إلى صفوف البارسا من جديد، على الرغم من صعوبة إتمام الصفقة هذا الصيف.
وقال تشافي خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة «موفيستار» أن صفقة نيمار كانت لتصبح رائعة، مضيفًا: "على الجانب الرياضي ستكون صفقة رائعة، وعلى الرغم من أنني أراها صعبة، إلا أننا شاهدنا أمور كثيرة بكرة القدم كالتعاقد مع نيمار مقابل 222 مليون يورو، فلننتظر ونرى ما سيحدث".
وواصل: "لسنا نناقش مسألة كونه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ولكن سنرى ما يقرره نادي برشلونة خلال الوقت الحالي".
وكان نيمار رحل عن صفوف برشلونة في عام 2017 وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن اللاعب أبدى رغبته مؤخرا في العودة للنادي الإسباني.
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