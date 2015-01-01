تأشيرة معسكر النمسا تشعل أزمة رحيل خربين عن الهلال

فجرت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل النجم السوري عمر خربين، مع فريق الهلال، خلال الموسم المقبل، وذلك بعد عودته من الإعارة من بيراميدز المصري.





وأشارت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن عمر خريبين، يواصل تدريباته المنفردة حاليًا، بمقر النادي، فى العاصمة ، الرياض، لفشله فى اللحاق ببعثة الزعيم، التى غادرت قبل 10 ايام إلى النمسا لإقامة معسكر تحضيري للموسم الجديد، بسبب عدم جاهزية أوراقه الخاصة بالتاشيرة التى تسمح له بالدخول إلى الراضي النمساوية.





وأوضحت الصحيفة السعودية، إن تأخر عمر خريبين فى الإلتحاق ببعثة الأزرق، جعلت اللاعب يفكر فى الرحيل عن النادي العاصمي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





ويري خريبين، إن عدم تواجده فى معسكر الحوت الأزرق، قد يسبب مشكلة فى عدم التعرف على إمكانياته من جانب الجهاز الفني الجديد للزعيم، وهو ما قد يتسبب فى خروجه من التشكيلة الأساسية للفريق فى الموسم المقبل، لأسباب فنية.