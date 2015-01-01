العثور على جثة شاب بمصرف في كفر الشيخ

عثر أهالى منطقة كوبري 6، التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة رجل في العقد الثالث من العمر، غريقا فى المصرف، وتم إبلاغ الشرطة وتحرير محضر وجار العرض على النيابة.





تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الحامول بالعثور على جثة رجل يرتدى ملابسة، حيث تم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، بعد إبلاغ الأهالى شرطة النجدة بالعثور على جثة بمياه المصرف.



