موسكو تنتقد مساعي واشنطن لمنع انتشار القيم الثقافية الروسية

قال مدير الجمعية التاريخية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الجمعة، إن مراكز البحوث الأمريكية تستحدث تدابير لمنع انتشار الثقافة والقيم الأخلاقية الروسية في جميع أنحاء العالم.





ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ناريشكين قوله :"لأسباب مختلفة قرأت الكثير من مقالات المعارضين السياسيين حول تأثير روسيا ليس فقط من خلال اللغة الروسية ولكن أيضًا من خلال الثقافة الروسية ووسائل الإعلام ونظام القيم التي تتقدم بها روسيا في العالم، وبالطبع يحاول خصومنا السياسيون عرقلة ذلك غالبًا بطريقة ساخرة".





وضرب ناريشكين مثالا على ذلك قائلا "في الدوائر العليا لإحدى الدول الواقعة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي (الولايات المتحدة) تم وضع مهمة أمام مراكز دولية رسمية لإنشاء منظومة أدوات من شأنها وضع حواجز أمام ترويج فعالية الفوج الخالد".





وأضاف "يبدو ذلك الأمر أكثر سخرية عندما يقوم به حلفاؤنا السابقون في الحرب العالمية الثانية، ولكن هذا ما حدث".





يُذكر أن مسيرات "الفوج الخالد" تجري عادة في يوم الاحتفال بعيد النصر على النازية (9 مايو من كل عام) في روسيا وعدد من الدول الأخرى، ويرفع المشاركون في هذه المسيرات صور أقاربهم، الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية).