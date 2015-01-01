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تضامن القليوبية: تخصيص 570 تأشيرة لحجاج الجمعيات بالمحافظة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:16 م
تضامن القليوبية: تخصيص 570 تأشيرة لحجاج الجمعيات بالمحافظة
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محمد نبيل
 
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أعلن الدكتور مجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، عن تخصيص 570 تأشيرة لحج الجمعيات بالمحافظة، تم تقسيمها على مستويين أول وثالث للحجاج بالمحافظة، وجارى العمل حاليا على الانتهاء من الدورات التوعوية للحجاج بالمحافظة.


وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أن المستوى الأول والمكون من 360 حاجا سيغادر مطار القاهرة يوم الأول من أغسطس المقبل، متجها إلى المدينة، على أن يغادر المستوى الثالث المكون من 210 حاجا يوم 26 يوليو الجارى،  على تتجه الأفواج من مطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة ثم مكة المكرمة على أن يتم العودة من مطار جدة لمطار القاهرة.


وأشار "وكيل الوزارة"، الي أن موعد العودة لأفواج المستوى الأول يوم 21 أغسطس، على أن يكون موعد العودة لفوج المستوى الثالث فى 20 أغسطس المقبل.
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