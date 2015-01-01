تعليق مثير من تشافي هيرنانديز حول صفقات ريال مدريد

علق تشافي هيرنانديز، أسطورة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، على الصفقات التي ابرمها نادي ريال مدريد، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقال تشافي: "رأيي في تعاقدات الريال؟ الريال سيعود مرة أخرى للمنافسة بعد موسم سيء، سيعودون لأن لديهم فريق رابح، هم نادي كبير".



