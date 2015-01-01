تعليق مثير من تشافي هيرنانديز حول صفقات ريال مدريد
الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:08 م
عمر عبدالعزيز
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علق تشافي هيرنانديز، أسطورة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، على الصفقات التي ابرمها نادي ريال مدريد، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
وقال تشافي: "رأيي في تعاقدات الريال؟ الريال سيعود مرة أخرى للمنافسة بعد موسم سيء، سيعودون لأن لديهم فريق رابح، هم نادي كبير".
وأضاف قائلاً: "لقد ضموا عدد من اللاعبين المهمين مثل هازارد يوفيتش، الريال سيعود للمنافسة في جميع المسابقات مرة أخرى، لديهم فريق تنافسي جداً".
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