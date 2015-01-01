بوزويلو يحسم موقفه تجاه عرض الأهلي

حسم الإسباني اليخاندرو بوزويلو لاعب نادي تورنتو الكندي، موقفه من العرض الذي وصل إليه من نادي أهلي جدة من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن نادي تورنتو رفض عرض الأهلي مؤكدين أنهم لا يريدون بيع عقد اللاعب الذي يرغب هو الآخر في أن يواصل مسيرته مع النادي الكندي ويبادلهم نفس الموقف.





وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن النادي الأهلي قد حصل على موافقة مبدئية من بوزويلو في شهر يناير الماضي قبل انتقاله إلى الدوري الكندي ولكن اللاعب حالياً لا يريد اللعب في الأندية الخليجية.

ويذكر أن الإسباني بوزويلو البالغ من العمر “27 عاماً” يلعب في مركز صانع الألعاب ومركز الجناح الأيسر وانتقل لصفوف تورنتو الكندي في مارس 2019 قادماً من جينك.





خاض أليخاندرو بوزويلو تجارب عدة مع أندية مختلفة أبرزها ريال بيتيس الذي تدرج في فئاته السنية حتى وصل للفريق الأول عام 2013 ثم مثل سوانزي سيتي وبعدها لعب مع رايو فاليكانو.





وكان نادي أهلي جدة قد حسم ضم 4 صفقات محلية وهم؛ محمد خبراني وخالد البركة وسلطان مندش ويزيد البكر، بالإضافة إلى الصربي دانييل أليكسيتش فيما وافقت إدارة الراقي على بيع عقد التشيلي كلاوديو بايزا لفريق نيكساكا المكسيكي.