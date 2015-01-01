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سموحة يحذر حارس بتروجت من التلاعب بتوقيعه مع النادي

الجمعة 12/يوليه/2019 - 05:59 م
سموحة يحذر حارس بتروجت من التلاعب بتوقيعه مع النادي
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محمد الصو
 
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حذر مسؤولي نادي سموحة السكندري برئاسة محمد فرج عامر، محمد أبوالنجا "بونجا" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، من التوقيع لأي نادي آخر خلال الفترة المقبلة.


وطالب سموحة، اللاعب بالإلتزام بتوقيعه مع الفريق خلال الساعات الماضية، لعدم تعرضه لأي أزمات، لحين إنهاء المفاوضات مع فريقه بشكل رسمي.


جاء تحذير نادي سموحة، بعد دخول أكثر من نادي في مفاوضات للحصول على خدمات الحارس وأبرزها ناديي الاتحاد السكندري، ونادي أسوان الصاعد حديثا للدوري العام.


وكان فريق بتروجت، هبط للقسم الثاني عقب احتلاله المركز الأخير بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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