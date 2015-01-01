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برشلونة يستفسر عن المدافع الأفضل في العالم

الجمعة 12/يوليه/2019 - 05:56 م
برشلونة يستفسر عن المدافع الأفضل في العالم
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل نادي برشلونة الإسباني البحث عن التعاقد مع مدافع من العيار الثقيل، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، وخاصة لإقتراب ماتياس دي ليخت من الإنتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن مسؤولي برشلونة سألوا عن النجم الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي. 

ووفقا لمصادر نفس الصحيفة، فإن برشلونة تواصلوا مع ممثلين اللاعب ليعرفوا ان كان يمكن إغراءه لمغادرة ليفربول بعرض ضخم.

وأشارت التقارير إلى أن ممثلي فان دايك لم يهتموا بهذه الاتصالات، لأن اللاعب الذي قدم موسمًا رائعًا، مرتاح ولا يريد مغادرة ملعب أنفيلد.
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