برشلونة يستفسر عن المدافع الأفضل في العالم

يواصل نادي برشلونة الإسباني البحث عن التعاقد مع مدافع من العيار الثقيل، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، وخاصة لإقتراب ماتياس دي ليخت من الإنتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن مسؤولي برشلونة سألوا عن النجم الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي.





ووفقا لمصادر نفس الصحيفة، فإن برشلونة تواصلوا مع ممثلين اللاعب ليعرفوا ان كان يمكن إغراءه لمغادرة ليفربول بعرض ضخم.



