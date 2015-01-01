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زيدان يغادر ريال مدريد

الجمعة 12/يوليه/2019 - 05:57 م
زيدان يغادر ريال مدريد
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غادر الفرنسي زين الدين زيدان معسكر فريق ريال مدريد في كندا وعاد بشكل مفاجئ إلى إسبانيا دون الكشف عن تفاصيل جديدة.


وقالت إذاعة كادينا سير الإسبانية، إن زيدان ترك معسكر ريال مدريد المقام في كندا بسبب ظروف شخصية.


ويتواجد ريال مدريد في مونتريال منذ الثلاثاء الماضي من أجل خوض البطولة الدولية الودية ضد بايرن ميونخ وارسنال واتلتيكو مدريد في الشهر الجاري.


يشار إلى أن بعثة ريال مدريد تضم 28 لاعبا من اصل 29 لاعبا لغياب ايسكو لأنه رزق بمولود في الأيام الماضية.


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