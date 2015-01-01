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طقس السبت ودرجات الحرارة.. والأرصاد تحذر: حار بهذه المناطق

الجمعة 12/يوليه/2019 - 05:55 م
طقس السبت ودرجات الحرارة.. والأرصاد تحذر: حار بهذه المناطق
أرشيفية
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تشهد غدا السبت، البلاد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.

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