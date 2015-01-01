شرطة عدن تضبط أسلحة تحمل شعار قطر بحوزة أخواني يمني

تمكنت شرطة عدن اليمنية من ضبط شحنة أسلحة وذخائر تحمل شعارات دولة قطر في أحد أوكار تنظيم الإخوان في مديرية المعلا.

حيث داهم فريق المكافحة بالشرطة اليمنية ، منزل عضو الإخوان رامز الكمراني وعثرت داخله على بندقية قنص وكمية من سلاح الكلاشنكوف وذخائر وصواعق متفجرة وعبوات وأحزمة ناسفة تستخدم في عمليات الاغتيالات الإرهابية.

وقال مصدر بالشرطة اليمنية ، إن صناديق الذخائر والأسلحة تحمل أوراق وشعارات دولة قطر.

وكانت مصادر قد تحدثت في وقت سابق عن دعم وتمويل قطري لخلايا في المناطق المحررة تعمل على التخريب والعمل استخباراتيا لصالح ميليشيات الحوثي وتنظيم الإخوان.