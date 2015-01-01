الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية بمستهل جلسة الجمعة

سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية مرتفعة، عند الفتح اليوم الجمعة، مع تعزز الرهانات على خفض الفائدة هذا الشهر بعد تصريحات التيسير النقدي من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.





وهذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها ستاندرد آند بورز أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الأسبوع، ويتجاوز الثلاثة آلاف نقطة.





وصعد داو 51.41 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة ليفتح عند 27139.49 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 3.45 نقطة أو 0.12 بالمئة مسجلا 3003.36 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 13.16 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 8209.20 نقطة عند الفتح.