الزمالك يطلب عمر جابر من بيراميدز بشكل رسمي
الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:34 م
هاني عصام
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دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع إدارة بيراميدز لضم عمر جابر بداية من الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق.
وتزامن ذلك مع إجراء مفاوضات مباشرة مع عمر جابر واتصالات معه لإقناعه بالعودة من جديد إلى الفريق والاستفادة من خدماته.
ويرغب مسئولو الزمالك في التعاقد مع عمر جابر لتدعيم الجبهة اليمنى بعد الاستقرار على رحيل كل من التونسي حمدي النقاز وحازم إمام والنقص الذي يواجه الفريق.
وكان عمر جابر قد رحل عن الزمالك لصفوف بازل السويسري ومنه للدوري الأمريكي قبل أن يعود من جديد إلى الدوري المصري من بوابة بيراميدز في الموسم الجاري.
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