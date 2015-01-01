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أنقرة تتسلم صواريخ روسية رغم تهديدات الولايات المتحدة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:30 م
أنقرة تتسلم صواريخ روسية رغم تهديدات الولايات المتحدة
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وكالات
 
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تسلمت تركيا، اليوم الجمعة، أول شحنة من منظومة صواريخ إس 400 الروسية، رغم تحذيرات واشنطن، معرّضة بذلك نفسها لعقوبات أمريكية في وقت يعاني اقتصادها وضعاً سيئاً.


وكانت أنقرة وموسكو على وشك القطيعة في نوفمبر 2015 عندما أسقطت مقاتلات تركية طائرة روسية على الحدود السورية التركية، لكن البلدين عادا وعمدا إلى تطبيع علاقاتهما تدريجياً للتعاون خصوصاً في الملف السوري.
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