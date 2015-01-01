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تقارير.. أياكس يوافق على عرض يوفنتوس لضم دي ليخت

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:34 م
تقارير.. أياكس يوافق على عرض يوفنتوس لضم دي ليخت
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علي نبوي
 
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وافق نادي أياكس على العرض المقدم من يوفنتوس للتعاقد مع المدافع الشاب الهولندي ماتياس دي ليخت خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وكشفت تقارير صحفية بأن النادي الهولندي وافق على عرض يوفنتوس لضم اللاعب، ودعم دفاع فريق السيدة العجوز الموسم المقبل.


وأضافت التقارير بأن دي ليخت تغيب عن تدريبات أياكس اليوم الجمعة، وهو ما يؤكد انتقال اللاعب إلى يوفنتوس.


وأشارت التقارير بأن الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، ليصبح دي ليخت لاعبًا في صفوف يوفنتوس.

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