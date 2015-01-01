تشكيل الزمالك لمواجهة أمونيا القبرصي وديا
الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:30 م
أحمد الهواري
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أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة امونيا القبرصي في رابع المباريات الودية والأخيرة بمعسكر الاعداد الخارجي ، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام .
وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بطل قبرص .
في حراسة المرمي : عمر صلاح
في خط الدفاع :حازم إمام – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام- بهاء مجدى
في خط الوسط : محمد حسن – محمود عبد العزيز – أحمد مدبولي – يوسف أوباما - محمد ابراهيم
في خط الهجوم : عمر السعيد
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