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تشكيل الزمالك لمواجهة أمونيا القبرصي وديا

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:30 م
تشكيل الزمالك لمواجهة أمونيا القبرصي وديا
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أحمد الهواري
 
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أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة امونيا القبرصي في رابع المباريات الودية والأخيرة بمعسكر الاعداد الخارجي ، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام .

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بطل قبرص .

في حراسة المرمي : عمر صلاح

في خط الدفاع :حازم إمام – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام- بهاء مجدى 

في خط الوسط : محمد حسن – محمود عبد العزيز – أحمد مدبولي – يوسف أوباما - محمد ابراهيم

في خط الهجوم : عمر السعيد

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