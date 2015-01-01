تشكيل الزمالك لمواجهة أمونيا القبرصي وديا

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض مباراة امونيا القبرصي في رابع المباريات الودية والأخيرة بمعسكر الاعداد الخارجي ، في إطار الاستعدادات لاستئناف المباريات المتبقية بالدوري العام .





وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بطل قبرص .





في حراسة المرمي : عمر صلاح





في خط الدفاع :حازم إمام – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام- بهاء مجدى





في خط الوسط : محمد حسن – محمود عبد العزيز – أحمد مدبولي – يوسف أوباما - محمد ابراهيم





في خط الهجوم : عمر السعيد



