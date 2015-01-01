موانئ بورسعيد تسجل تداول 22 سفينة اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة، وصلت 22 سفينة.





وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات فيما غادر 6 سفن ويوجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.





وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات بينما غادرت سفينتين ويوجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة .





وأشارت الهيئة إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.