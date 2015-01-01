بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.. "أعِرني حلمك".. معرض فن تشكيلي يسافر عبر 6 دول إفريقية

تنظم مؤسسة "تطوير الثقافة المعاصرة الإفريقية" معرضًا متنقلًا يجمع حوالي ثلاثين من أشهر الفنانين الإفريقيين لزيارة 6 دول عبر القارة الأفريقية بعنوان "أعِرني حلمك".





بدأت أولى رحلات المعرض في الدار البيضاء بالمغرب في الثامن عشر من يونيو ثم سيتجه إلى داكار في السنغال، ثم إلي أبيدجان في ساحل العاج وإلي لاغوس في نيجيريا ثم أديس أبابا بأثيوبيا الي كيب تاون بجنوب أفريقيا وتنتهي في مراكش كقافلة ثقافية تمثل الفن الأفريقي المعاصر تبدأ رحلتها من الدارالبيضاء عام 2019 وتنهيها في مراكش عام 2020.





ويجمع هذا المشروع الطموح الأول من نوعه أكثر من 100 إبداع فريد تم تشكيله من قِبل فنانين تشكيليين إفريقيين مشهورين عالميا من خمسة عشر دولة، من مالي يشارك الفنان عبد الله كوناتي ومن مصر الفنان عادل السيوي ومن غانا يشارك النحات الرائع إلأناستوي بالإضافة الي الرسام ويليام كنتريدج من جنوب أفريقيا والفنان شيري سامبا من الكونغو الديموقراطية.





ويكرم المعرض في كل محطة من محطاته الست فنانا محليا تقديراً لأعماله، فقد تم تكريم الفنان المغربي الراحل فريد بلقاحي في الدار البيضاء في أولي محطات تلك القافلة الثقافية، كما يضم المعرض قسم خاص يطلق عليه " تفويض مطلق" وهو قسم مكرس لعرض أعمال الفنانين المحليين في كل مدينة من الست مدن المقرر زيارتها.





جدير بالذكر أن المعرض بدأ في مدينة كازابلانكا في عام 2019 وينتهي في مراكش في عام 2020،وينظم المعرض مناقشات مخصصة لمواضيع محددة تتعلق بالإبداع الفني المعاصر.



