معلومات الوزراء ينظم دورات تدريبية بمحافظة مطروح



نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، عدة دورات تدريبية بمراكز المعلومات بمجالس مدن محافظة مطروح.

وتناولت الدورة الأولى كيفية كتابة وإعداد التقارير والقيادة الفعالة، فيما تركزت الدورة الثانية على التخطيط الاستراتيجي، وحضر الدورات التدريبية (54) متدربًا من العاملين بمراكز معلومات مدن المحافظة.

وتأتي هذه الدورات انطلاقا من الدور المجتمعي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسعيه لنشر المعارف والمهارات الإدارية بين مختلف قطاعات الدولة وفقا لأحدث الأسس والأساليب المعمول بها.