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جدو ينشر صورة جديدة في الجونة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:08 م
جدو ينشر صورة جديدة في الجونة
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الفجر الفني
 
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شارك محمد ناجي جدو لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهر جدو، خلال توجهه إلى التمرين حيث لاقت الصورة إعجاب متابعيه.

وكان محمد ناجى جدو لاعب نادى الجونة نشر الجمعة الماضي، مقطع فيديو يستعيد فيه ذكريات أمم أفريقيا 2010 الذي تألق بها وفازت مصر بالبطولة آنذاك. 

ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة.

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