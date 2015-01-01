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إزالة عقار آيل للسقوط بشارع الديري ببني سويف.. المحافظ: حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات (صور)

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:03 م
إزالة عقار آيل للسقوط بشارع الديري ببني سويف.. المحافظ: حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات (صور)
صورة أرشيفية
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احمد فتحي الدسوقي
 
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تنفيذًا لتوجيهات المستشار هاني عبدالجابر محافظ بنى سويف قامت، اليوم الجمعة، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن عقار آيل للسقوط بشارع الديري بمدينة بني سويف مكون من ثلاث طوابق، وذلك حفاظا علي الأرواح والممتلكات.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه بني سويف الإزالة عن طريق التعاقد مع مقاول هدم تحت إشراف على يوسف نائب رئيس المدينة.

وكلف المحافظ نائب رئيس المدينة بعمل كردون أمني بمحيط العقار حفاظا على سلامة المواطنين بالشارع، وسرعة اتخاذ اللازم لرفع مخلفات الهدم من الشارع وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة وإعادة حركة المرور والسير لطبيعتها بأسرع وقت ممكن.

تجدر الإشارة الى أن العقار صدر له قرار إزالة رقم 51 لسنه 2018،وتم الطعن علي القرار وقامت لجنة التظلمات بتأييد قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة العقار إلى سطح الأرض لأنه يمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات.
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