ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على سر تواجد علا الفارس في بريطانيا

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:21 م
تعرف على سر تواجد علا الفارس في بريطانيا
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شاركت الإعلامية والممثلة الأردنية علا الفارس فى بريطانيا، خلال الفترة الأخيرة في عدة مشاريع أبرزها تواجدها فى مصنع لصناعة السيارات، للمشاركة فى الاحتفال بمرور 100 عام على بداية مشوار المصنع.
 

وظهرت علا فى جولة من داخل المصنع لتتفقد كل ما يحدث داخله وجميع الخطوات المحترفة للوصول للنتيجة المبهرة التى يراها العالم، وكثرت تساؤلات المتابعين فمنهم من سألها عن لون السيارة التى ترغب فى تصنيعها بشكل خاص لعلا، فأجابت: اللون التركوازى والكثير غير ذلك من الأسئلة.

 
تقدم علا حاليا برنامجها الذى كانت تحلم به منذ بداية مشوارها والذى يعرض على إحدى القنوات الفضائية، وهو برنامج حوارى يناقش أغلب القضايا التى يواجهها المجتمع.
 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم