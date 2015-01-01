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خسائر "دايملر" تتفاقم في الربع الثاني من 2019

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:14 م
خسائر دايملر تتفاقم في الربع الثاني من 2019
علامة مرسيدس
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وكالات
 
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تفاقمت خسائر شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات في أرباحها التشغيلية في الربع الثاني من 2019، ما دفعها إلى خفض توقعاتها بشأن أرباح العام بأكمله مجددا.  

وسجلت الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثاني من 2019 سالب 1.6 مليار يورو، بتراجع قدره 4 مليارات يورو مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018.

وقالت الشركة، إن من أسباب خفض التوقعات ارتفاع مخصصات معالجة فضيحة الديزل، واستدعاء عدد كبير من السيارات بسبب عيوب في الوسائد الهوائية من إنتاج شركة "تاكاتا" اليابانية.

وكانت "دايملر" أعلنت قبل نحو 3 أسابيع أن أرباحها التشغيلية لعام 2019 لن تتجاوز أرباح عام 2018، كما كان مقررا لها، بل ستظل تقريبا عند نفس المستوى.

وأعلنت الشركة الآن أن أرباحها التشغيلية لهذا العام ستقل عن مستوى العام الماضي على نحو واضح.
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