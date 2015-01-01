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رسالة رومانسية من كندة علوش إلى زوجها عمرو يوسف

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:11 م
رسالة رومانسية من كندة علوش إلى زوجها عمرو يوسف
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الفجر الفني
 
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بعثت الفنانة السورية كندة علوش، برسالة حب إلى زوجها عمرو يوسف، الذي تحرص دائما علي توجيه بعض الكلمات الرومانسية له والتعبير عن مشاعرها تجاهه ولابنتهما "حياة"، من خلال نشر بعض الصور لهم والتعليق عليها.

وشاركت علوش، عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوره من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعلقت عليها :" "في بحر من الناس عيوني دائما تبحث عنك".


يذكر أن كندة احتفلت بزواجها من عمرو يوسف في أحد الفنادق في يناير 2017 ووضعت ابنتهما "حياة"، في نوفمبر2018، وقد ابتعدت عن الدراما الرمضانية هذا العام بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة"، وكان آخر عمل اجتمعا فيه الزوجين فيلم "هيبتا" الذى عرض فى عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.
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