'الإعلاميين' تنعي يوسف شريف: أثرى المهنة وأصبح بما قدمه موسوعة ماسبيرو السينمائية
الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:12 م
ميسون أبو الحسن
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نعى نقيب الإعلاميين دكتور طارق سعدة ومجلس النقابة، الإعلامي الكبير يوسف شريف رزق الله، والذي وافته المنية صباح اليوم.
وقال "سعدة" في بيان له: "فقدنا رائدًا من رواد العمل الإعلامي، أثرى المهنة في العديد من التخصصات الإعلامية، كرئيس تحرير نشرات ومعد ومقدم برامج، ثم رئيسًا لقناة النيل الدولية، وأعد برنامجي نادي السينما وأوسكار، اللذين نالا شعبية كبيرة لدى المشاهد المصري، ثم قدم برنامج نجوم وأفلام وتليسينما وسينما في سينما وبرنامج ستار الذي استضاف فيه كبار نجوم السينما الأمريكية، وأصبح بما قدم من أعمال موسوعة ماسبيرو السينمائية".
وقال "سعدة" في بيان له: "فقدنا رائدًا من رواد العمل الإعلامي، أثرى المهنة في العديد من التخصصات الإعلامية، كرئيس تحرير نشرات ومعد ومقدم برامج، ثم رئيسًا لقناة النيل الدولية، وأعد برنامجي نادي السينما وأوسكار، اللذين نالا شعبية كبيرة لدى المشاهد المصري، ثم قدم برنامج نجوم وأفلام وتليسينما وسينما في سينما وبرنامج ستار الذي استضاف فيه كبار نجوم السينما الأمريكية، وأصبح بما قدم من أعمال موسوعة ماسبيرو السينمائية".
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