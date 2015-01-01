البحرين تدين محاولة إيران اعتراض ناقلة بريطانية في الخليج





دانت البحرين اليوم الجمعة، بشدة ما وصفته بمحاولة إيران اعتراض طريق ناقلة بريطانية في الخليج.





ووصفت الخارجية البحرينية في بيان، تلك الواقعة بأنها عمل عدائي يجسد إصرارًا إيرانيًا على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر .





وحاولت زوارق إيرانية اعتراض ناقلة نفط بريطانية قرب الخليج، قبل إجبار فرقاطة تابعة للبحرية الملكية لها على الابتعاد، بحسب ما قالته وزارة الدفاع البريطانية.





وتحركت الفرقاطة مونتروز بين الزوارق الثلاثة والناقلة البريطانية هيريتدج، قبل إصدارها تحذيرات لها، بحسب ما قاله متحدث باسم الوزارة.





ووصف المتحدث عمل الزوارق الإيرانية بأنه "مخالف للقوانين الدولية".





وكانت طهران قد هددت باحتجاز سفينة بريطانية ردا على توقيف ناقلة نفط إيرانية بالقرب من منطقة جبل طارق الأسبوع الماضي، بعد الاشتباه بقيامها بتهريب نفط إلى سوريا. ولكنها نفت أي محاولة احتجاز.



