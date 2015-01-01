رسمياً.. زعيم كوريا الشمالية يتحول إلى الممثل الأعلى لكل الشعب





أصبح كيم جونغ أون يحمل رسمياً لقب رئيس دولة كوريا الشمالية والقائد الأعلى لجيشها بموجب دستور جديد قال مراقبون إنه ربما يهدف إلى الاستعداد لإبرام أي معاهدة سلام مع الولايات المتحدة.





وتدعو كوريا الشمالية منذ فترة لإبرام اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات، وإنهاء حالة الحرب القائمة رسمياً منذ انتهاء الحرب الكورية بين 1950 و 1953، بهدنة وليس بمعاهدة سلام.





وينص الدستور الجديد الذي كشف النقاب عنه على موقع ناينارا الإلكتروني الرسمي أمس الخميس، على أن كيم بوصفه رئيس لجنة شؤون الدولة التي تأسست في 2016، هو "الممثل الأعلى لكل الشعب الكوري"، وهو ما يعني أنه رئيس الدولة، وأنه "القائد الأعلى للجيش".





وكان الدستور السابق يطلق على كيم "الزعيم الأعلى" الذي يقود "القوة العسكرية الشاملة" للبلاد.





وكان رئيس الدولة رسمياً في السابق، هو رئيس البرلمان الذي يعد كياناً شرفياً، وهو منصب يطلق عليه رئاسة مجلس الشعب الأعلى.





وقال الأستاذ بمعهد الشرق الأقصى بجامعة كيونغنام في سول، كيم دونغ يوب: "كان حلم كيم أن يصبح رئيس كوريا الشمالية، وحقق حلمه فعلياً".





وأضاف "سعى طويلاً لأن ينفض الغبار عن سياسة الجيش أولاً، غير الطبيعية التي التزمتها البلاد فترة طويلة".





وحول كيم التركيز إلى الاقتصاد في العام الماضي، وبدأ محادثات مع الولايات المتحدة حول قدرات بلاده النووية، وسار في خطوات لإبراز صورته زعيماً عالمياً بعقد اجتماعات قمة مع كوريا الجنوبية، والصين، وروسيا.





وقالت الباحثة البارزة في المعهد الكوري للوحدة الوطنية في سول، هونغ مين، إن "التغيير يهدف أيضاً إلى الاستعداد لإبرام معاهدة سلام محتملة مع الولايات المتحدة".





وأضافت أن "التعديل ربما يتيح فرصة جيدة لإرساء وضع كيم زعيماً يمكنه توقيع معاهدة سلام، عندما يحين الوقت، ويعزز صورة البلاد لتكون دولةً طبيعيةً".



