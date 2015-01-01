قيم التداولات بالبورصة المصرية تقفز لـ 10.7 مليار جنيه في أسبوع
الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:03 م
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
إرتفعت قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، و بلغت كمية التداول نحو1.4 مليون ورقة منفذة على ٨2 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 2.9مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 669 ملايين ورقة منفذة على 58 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
وإستحوذت الأسهم علي 53.7% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 48.2% خلال أسبوع .
من جانبه ، أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 738.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6% عن الأسبوع الماضى.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13813.56 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 9.01% ليغلق عند مستوى 543.49 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 7.93% مغلقًا عند مستوى 1403.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 16969.32 نقطة.
Advertisements
المزيد عن: بلغ
- قيم تداولات البورصة تتراجع لـ 7.2 مليار خلال أسبوع
- 3.2 مليون جنيه قيمة تداولات بورصة النيل خلال أسبوع
- تراجع قيم تداولات البورصة إلى 5.7 مليارات جنيه خلال أسبوع
- رأس المال السوقي يقفز بنسبة 0.73% خلال الأسبوع الثاني من مارس
- تباين أداء مؤشرات البورصة خلال أسبوع.. والمؤشر الرئيسي يتراجع بنحو 1.01%
- رأس المال السوقي يتراجع بنسبة 5.8% خلال الأسبوع الثاني من إبريل
- تراجع قيم تداولات البورصة لـ 5.2 مليار جنيه خلال أسبوع
- 3.1 مليار جنيه قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الثالث من مايو
- بورصة النيل تسجل أحجام تداول بـ 2.2 مليون ورقة في أسبوع
- إرتفاع قيم التداولات بالبورصة خلال إسبوع لتسجل 6 مليار جنيه