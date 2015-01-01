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قيم التداولات بالبورصة المصرية تقفز لـ 10.7 مليار جنيه في أسبوع

الجمعة 12/يوليه/2019 - 03:03 م
قيم التداولات بالبورصة المصرية تقفز لـ 10.7 مليار جنيه في أسبوع
تداولات البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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إرتفعت قيمة التداول بالبورصة المصرية  إلى 10.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى،  و بلغت كمية التداول نحو1.4 مليون  ورقة منفذة على ٨2 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 2.9مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 669 ملايين ورقة منفذة على 58 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

وإستحوذت الأسهم علي 53.7% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 48.2% خلال أسبوع .

من جانبه ، أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 738.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6% عن الأسبوع الماضى. 

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 13813.56 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 9.01% ليغلق عند مستوى 543.49 نقطة.   
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 7.93% مغلقًا عند مستوى 1403.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 16969.32 نقطة.

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